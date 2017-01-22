В больнице остаются еще 11 детей, которые отравились в Житомирской гимназии
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 января. УНН. На больничных койках до сих пор остаются еще 11 детей, которые отравились в житомирский гуманитарной гимназии №23. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель мэра Житомира Матвей Хренов, передает УНН.
"Оперативная информация по состоянию на 9:00. В городской детской больнице находится 11 детей. Ночью поступил ученик 9 класса. Состояние всех детей с положительной динамикой. В гимназии вчера были проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия, взяли пробы и мазки. Сегодня будет проводиться генеральная уборка", - написал чиновник.
Напомним, тринадцать детей оказались 21 января на больничных койках с диагнозом "пищевое отравление" в Житомире. Поэтому гуманитарную гимназию № 23, где массово отравились ученики, закрыли на один день. По факту происшествия было открыто уголовное производство.