У лікарні в окупованому Луганську зробили госпіталь для росіян, частину віддали під морг – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У лікарні в тимчасово окупованому Луганську окупанти створили військовий госпіталь для поранених військовослужбовців рф. Частина лікарні відведена для зберігання трупів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію російської федерації. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі.
"У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, в Генштабі нагадали, що 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 16,1 тис. осіб.