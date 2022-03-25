В больнице в оккупированном Луганске сделали госпиталь для россиян, часть отдали под морг - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В больнице во временно оккупированном Луганске оккупанты создали военный госпиталь для раненых военнослужащих рф. Часть больницы отведена для хранения трупов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм в отношении гуманного отношения во время войны", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, осуществляют принудительный вывоз на территорию российской федерации. С целью запугивания местного населения российские захватчики совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи.
"Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, что полностью занят ранеными военнослужащими российской федерации. Часть больницы была отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги являются перегруженными", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в Генштабе напомнили, что 25 марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине составили уже около 16,1 тыс. лиц.