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У лікарні Львова залишається дев'ять постраждалих на шахті "Степовій"

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Станом на 16 березня на лікуванні в опіковому відділенні Львівської 8-ої міської клінічної лікарні залишилось 9 осіб. Про це розповіли у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає кореспондент УНН.

Усього виписано з лікарні 14 осіб для продовження лікування в амбулаторних умовах за місцем проживання, з числа тих, що постраждали 2 березня внаслідок вибуху на шахті ДП № 10 “Степова”.

Учора одного гірника, якого вже виписали з 8-ої лікарні госпіталізували в неврологічне відділення Червоноградської МКЛ.

Стан всіх пацієнтів задовільний.

Нагадаємо, 14 березня з лікарні виписали ще сім гірників, які постраждали під час вибуху на шахті “Степова”. А 13 березня виписали шістьох.

За даними ДСНС, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 травмовано, усіх було піднято на поверхню.

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