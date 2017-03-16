В больнице Львова остается девять пострадавших на шахте "Степной"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. По состоянию на 16 марта на лечении в ожоговом отделении Львовской восьмой городской клинической больнице осталось 9 человек. Об этом рассказали в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает корреспондент УНН.
Всего выписано из больницы 14 человек для продолжения лечения в амбулаторных условиях по месту жительства, из числа тех, что пострадали 2 марта в результате взрыва на шахте ГП № 10 "Степная".
Вчера один горняк, которого уже выписали из восьмой больницы, госпитализирован в неврологическое отделение Червоноградской ГКБ.
Состояние всех пациентов удовлетворительное.
Напомним, 14 марта из больницы выписали еще семь горняков, пострадавших при взрыве на шахте "Степная" . А 13 марта выписали шестерых.
По данным ГосЧС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ПАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.
На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, все были подняты на поверхность.