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У лікарні ім.Мечникова в Дніпрі помер боєць, якого госпіталізували в новорічну ніч

У лікарні ім.Мечникова в Дніпрі помер боєць, якого госпіталізували в новорічну ніч

Київ • УНН

 • 9525 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Дніпровській лікарні ім.Мечникова помер один із поранених військовослужбовців, яких напередодні доправили до медичного закладу із зони АТО. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив головний лікар Сергій Риженко, передає УНН.

“У лікарні ім.Мечникова помер боєць, якого доставили до Дніпра напередодні. Тридцятичотирьохрічного військового привезли у стані коми з численними осколковими пораненнями голови. Лікарі зробили все можливе, однак врятувати його не вдалося. Інші троє бійців, доправлених із зони АТО у перші дні нового року, зараз у реанімації”, — зазначив С.Риженко.

Поранення у бійців складні, але вони йдуть на поправку.

Нагадаємо, станом на ранок 3 січня в трьох військовослужбовців, які в новорічну ніч потрапили до лікарні, дуже важкі поранення, один перебував в комі.

Українські Національні Новини

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