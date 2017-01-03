У лікарні ім.Мечникова в Дніпрі помер боєць, якого госпіталізували в новорічну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Дніпровській лікарні ім.Мечникова помер один із поранених військовослужбовців, яких напередодні доправили до медичного закладу із зони АТО. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив головний лікар Сергій Риженко, передає УНН.
“У лікарні ім.Мечникова помер боєць, якого доставили до Дніпра напередодні. Тридцятичотирьохрічного військового привезли у стані коми з численними осколковими пораненнями голови. Лікарі зробили все можливе, однак врятувати його не вдалося. Інші троє бійців, доправлених із зони АТО у перші дні нового року, зараз у реанімації”, — зазначив С.Риженко.
Поранення у бійців складні, але вони йдуть на поправку.
Нагадаємо, станом на ранок 3 січня в трьох військовослужбовців, які в новорічну ніч потрапили до лікарні, дуже важкі поранення, один перебував в комі.