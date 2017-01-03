В больнице им.Мечникова умер боец, которого госпитализировали в новогоднюю ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Днепровской больницы им.Мечникова скончался один из раненых военнослужащих, которых накануне доставили в медицинское учреждение из зоны АТО. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главный врач Сергей Рыженко, передает УНН.
"В больнице им.Мечникова умер боец, которого доставили в Днепр накануне. Тридцятичетырехлетнего военного привезли в состоянии комы с многочисленными осколочными ранениями головы. Врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось. Остальные трое бойцов, доставленных из зоны АТО в первые дни нового года, сейчас в реанимации ", - отметил С. Рыженко.
Ранения у бойцов сложные, но они идут на поправку.
Напомним, по состоянию на утро 3 января у трех военнослужащих, которые в новогоднюю ночь попали в больницу, очень тяжелые ранения, один находился в коме.