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У Лесото третя дружина 80-річного прем'єра підозрюється у вбивстві другої

Київ • УНН

 • 12752 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Лесото 80-річний прем'єр-міністр Томас Табане заявив, що піде з займаної посади після ряду закликів про відставку з приводу вбивства своєї другої дружини у червні 2017 року. Основною підозрюваною є 42-річна Месія Табане, третя дружина голови уряду, з якою він одружився трохи більше двох місяців після вбивства. Поліція видала ордер на її арешт і тепер вона переховується від слідства. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

У Лесото третя дружина 80-річного прем'єра підозрюється у вбивстві другої

"Два дні після того, як його другу дружину Ліполело застрелили у віці 58 років, Табане перейшов на посаду прем'єр-міністра. Минуле його прем'єрство у 2012-2015 роках було затьмарене передбаченою спробою державного перевороту в 2014 році, а також судовою тяганиною між Ліполело і Месією про те, кого слід визнати законною дружиною Табане", - йдеться у повідомленні.

Ця суперечка закінчилася у 2015 році після того, як Верховний суд Лесото постановив, що Ліполело була офіційною першою леді країни до завершення розлучення з Табане. За його звичаєм, Месії, його дружині, було заборонено "виконувати будь-які функції та здійснювати будь-які права", як дружині прем'єр-міністра, включаючи отримання фінансових виплат. Розлучення так і не було завершено.

"У вбивстві спочатку звинувачували невстановлених бойовиків. Але цього місяця з'явилися подробиці, які пов'язують Табане і третю його дружину - Месію у цьому злочині... Минулого року дочка Табане публічно звинуватила Месію в замовленні вбивства Ліполело. Ні Табане, ні Месія не відповіли на звинувачення, Табане пообіцяв лише, що найближчим часом він "піде на пенсію" - не кажучи коли", - повідомляє видання.

Зазначається, що Королівство Лесото відоме своїм високим рівнем вбивств, одним із найвищих в Африці, співмірним з сусідньою Південно-Африканською республікою.

Як повідомлялося раніше в УНН, найбагатша жінка Африки хоче боротися за посаду президента Анголи.

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