У Лесото третя дружина 80-річного прем'єра підозрюється у вбивстві другої

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Лесото 80-річний прем'єр-міністр Томас Табане заявив, що піде з займаної посади після ряду закликів про відставку з приводу вбивства своєї другої дружини у червні 2017 року. Основною підозрюваною є 42-річна Месія Табане, третя дружина голови уряду, з якою він одружився трохи більше двох місяців після вбивства. Поліція видала ордер на її арешт і тепер вона переховується від слідства. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.