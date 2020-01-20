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В Лесото третья жена 80-летнего премьера подозревается в убийстве второй

Киев • УНН

 • 12752 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Лесото 80-летний премьер-министр Томас Табане заявил, что уйдет из занимаемой должности после ряда призывов об отставке по поводу убийства своей второй жены в июне 2017 года. Основной подозреваемой является 42-летняя Мессия Табане, третья жена главы правительства, на которой он женился чуть больше двух месяцев после убийства. Полиция выдала ордер на ее арест и теперь она скрывается от следствия. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

В Лесото третья жена 80-летнего премьера подозревается в убийстве второй

"Два дня после того, как его вторую жену Липолело застрелили в возрасте 58 лет, Табане перешел на должность премьер-министра. Прошлое его премьерство в 2012-2015 годах было омрачено предусмотренной попыткой государственного переворота в 2014 году, а также судебной волокитой между Липолело и Мессией о том, кого следует признать законной женой Табане", - говорится в сообщении.

Этот спор закончился в 2015 году после того, как Верховный суд Лесото постановил, что Липолело была официальной первой леди страны до завершения развода с Табане. По его обычаю, Мессии, его жене, было запрещено "выполнять любые функции и осуществлять любые права", как жене премьер-министра, включая получение финансовых выплат. Развод так и не был завершен.

"В убийстве сначала обвиняли неустановленных боевиков. Но в этом месяце появились подробности, которые связывают Табане и третью его жену - Мессию в этом преступлении... В прошлом году дочь Табане публично обвинила Мессию в заказе убийства Липолело. Ни Табане, ни Мессия не ответили на обвинения, Табане пообещал лишь, что в ближайшее время он "уйдет на пенсию" - не говоря когда", - сообщает издание.

Отмечается, что Королевство Лесото известно своим высоким уровнем убийств, одним из самых высоких в Африке, соразмерным с соседней Южно-Африканской республикой.

Как сообщалось ранее в УНН, самая богатая женщина Африки хочет бороться за пост президента Анголы.

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