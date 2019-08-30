У "Лефортово" не пустили адвокатів Балуха і Кольченка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У московський слідчий ізолятор "Лефортово" у Росії не допустили адвокатів українських політв'язнів Володимира Балуха і Олександра Кольченко. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Эхо Москвы".
"У московський слідчий ізолятор Лефортово не допустили адвокатів засуджених українців Володимира Балуха і Олександра Кольченка", - цитує видання очільника "Агори" Павло Чіков.
За його словами, адміністрація СІЗО таким чином порушила закон.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін "33 на 33". Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Пізніше прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган повідомила про нібито обмін "35 на 35".
В Офісі Президента 30 серпня заявили, що процес обміну триває, дані про його завершення не відповідає дійсності.