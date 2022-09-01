У Латвії зі списку ретрансляції виключили 20 російських телеканалів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Національна рада Латвії з електронних засобів масової інформації виключила зі списку ретрансляції в країні 20 російських телеканалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
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Зі списку, зокрема, виключені: RT (Russia Today), RT HD, RT Arabic, RT Documentary, RT Documentary HD, RT TV, RT Spanish, "МИР 24", "РБК-ТВ", "Россия 24", "Россия RTR", TV Centre International, "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "O!", "Поехали", "Телекафе" та "Петербург - 5 канал".
Додамо, що мовлення цих телеканалів у Латвії було припинено раніше – з різних юридичних причин. Наприклад, через те, що одного з вигодонабувачів роботи телеканалів Юрія Ковальчука було включено до списку санкцій Європейського Союзу.
Інші канали відключили через розпалювання ненависті на тлі військової агресії росії проти України.
Рішення ради набирає чинності 1 вересня, його можна оскаржити в адміністративному районному суді, але це не зупиняє дії рішення.
Нагадаємо
За матеріалами СБУ судитимуть директора російського пропагандистського телеканалу russia today антона кузнєцова-красовського, який закликав владу рф знищити українців.