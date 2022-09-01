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В Латвии из списка ретрансляции исключили 20 российских телеканалов

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Национальный совет Латвии по электронным средствам массовой информации исключил из списка ретрансляции в стране 20 российских телеканалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

В Латвии из списка ретрансляции исключили 20 российских телеканалов

Детали

Из списка, в частности, исключены: RT (Russia Today), RT HD, RT Arabic, RT Documentary, RT Documentary HD, RT TV, RT Spanish, "МИР 24", "РБК-ТВ", "Россия 24" , "Россия RTR", TV Centre International, "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "O!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург – 5 канал".

Добавим, что вещание этих телеканалов в Латвии было прекращено ранее – по разным юридическим причинам. Например, потому, что один из выгодоприобретателей работы телеканалов Юрий Ковальчук был включен в список санкций Европейского Союза.

Другие каналы отключили из-за разжигания ненависти на фоне военной агрессии россии против Украины.

Решение совета вступает в силу 1 сентября, его можно обжаловать в административном районном суде, но это не останавливает действие решения.

Напомним 

По материалам СБУ будут судить директора российского пропагандистского телеканала russia today антона кузнецова-красовского, призвавшего власть россии уничтожить украинцев.

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