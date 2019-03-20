У Латвії завадили російській виставці до річниці анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Виставка під назвою "#Крымскаявесна. Пять лет в родной гавани", відкрита у латвійському місті Даугавпілс з ініціативи генерального консульства Росії з нагоди 5-х роковин анексії Криму, була закрита після втручання міністерства закордонних справ країни. Про це повідомляє місцеве видання Latvijas avīze, передає УНН.
Міністерство закордонних справ Латвії повідомило виданню, що це сталося після переговорів з посольством Росії. У відділі російської громади у Даугавпілсі також підтвердили, що виставка закрита.
"Позиція МЗС щодо російської незаконної анексії Криму добре відома і її повторили минулого тижня, коли, на жаль, пройшло п'ять років після так званого "референдуму". У цьому випадку МЗС провів необхідні дипломатичні заходи", - заявив офіційний представник латвійського міністерства Яніс Бекеріс.
Мер Даугавпілса Андрій Елксніньш своєю чергою заявив, що не знав про проведення такої виставки.
Нагадаємо, 16 березня міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс заявив, що Латвія підтверджує свою незмінну позицію щодо того, що Крим є невід'ємною частиною України, і продовжить підтримувати територіальну цілісність України.