У Латвії затвердили нові назви міст України

Експертна комісія з латиської мови прийняла рішення змінити латиські версії назв частини міст України. Повідомляється, що про це Латвію попросило українське МЗС.

Відповідно до прийнятого нормативного акту, надалі латиською мовою українське Запоріжжя (рос. Запорожье) відображається як Zaporižja, Кривий Ріг (рос. Кривой Рог) - як Krivijriha, Чернігів (рос. Чернигов) - як Čerņihiva, а Тернопіль (рос. Тернополь) - як Ternopiļa.

Як повідомляв УНН, президента Латвії навчили виступати перед публікою за 7 тисяч євро.