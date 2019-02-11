В Латвии утвердили новые названия городов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Латвии Центр госязыка утвердил новые латышские названия городов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Экспертная комиссия по латышскому языку приняла решение изменить латышские версии названий части городов Украины. Сообщается, что об этом Латвию попросило украинское МИД.
Согласно принятому нормативному акту, впредь на латышском языке украинское Запорожье (укр. Запорі́жжя) отображается как Zaporižja, Кривой Рог (укр. Кривий Ріг) - как Krivijriha, Чернигов (укр. Черні́гів) - как Čerņihiva, а Тернополь (укр. Терно́піль) - как Ternopiļa.
Как сообщал УНН, президента Латвии научили выступать перед публикой за 7 тысяч евро.