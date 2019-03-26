У Латвії грип забрав життя 66 людей

Як повідомляється, сезон грипу в Латвії вже позаду. Водночас уряд країни прийняв рішення включити в правила про вакцинацію норму про стовідсоткову оплату щеплення від грипу вагітним. Раніше держава покривала половину вартості вакцини. Головний інфектолог Латвії Уга Думпіс позитивно оцінив це рішення.



У Латвії також повністю безкоштовним є щеплення від грипу для дітей віком від шести місяців до двох років. А тепер в правилах уряду про вакцинацію зазначено, що цим дітям щеплення від сезонного грипу потрібно забезпечувати починаючи з 1 жовтня 2019 року.



Зазначається, що рік тому від грипу померла 91 людина, а два роки тому – 75 осіб.



Як повідомляв УНН, у Польщі від грипу померло 108 людей.