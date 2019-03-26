В Латвии грипп унес жизни 66 человек

Как сообщается, сезон гриппа в Латвии уже позади. В то же время правительство страны приняло решение включить в правила о вакцинации норму про стопроцентную оплату прививки от гриппа беременным. Ранее государство покрывало половину стоимости вакцины. Главный инфектолог Латвии Уга Думпис положительно оценил это решение.



В Латвии также полностью бесплатным является прививка от гриппа для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет. А теперь в правилах правительства про вакцинации указано, что этим детям прививки от сезонного гриппа нужно обеспечивать начиная с 1 октября 2019 года.



Отмечается, что год назад от гриппа умер 91 человек, а два года назад - 75 человек.



Как сообщал УНН, в Польше от гриппа умерло 108 человек.