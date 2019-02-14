У Латвії депутата можуть звільнити через незнання мови

"За невжиття державної мови відповідно до вимог закону мандат може втратити депутат Даугавпілсської крайової думи Валерій Храпан", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Центр державної мови Латвії виявив, що Храпан не володіє державною мовою на встановленому нормативними актами рівні. Для депутатів це перша ступінь вищої рівня.

ЦДМ дав Храпану шість місяців, щоб поліпшити мовні навички, але при повторній перевірці встановив, що депутат все ще не використовує латиську мову на передбаченому нормативним актами рівні.

Повідомляється, що протягом місяця після рішення про притягнення депутата до адміністративної відповідальності ЦДМ буде зобов'язаний звернутися до суду з вимогою анулювати його мандат.

Раніше УНН повідомляв, що президента Латвії навчили виступати перед публікою за 7 тисяч євро.