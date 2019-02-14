В Латвии депутата могут уволить из-за незнания языка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Латвии депутат думы может лишиться мандата из-за недостаточного владения госязыком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
"За неупотребление госязыка в соответствии с требованиями закона мандата может лишиться депутат Даугавпилсской краевой думы Валерий Храпан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Центр государственного языка латвии обнаружил, что Храпан не владеет госязыком на установленном нормативными актами уровне. Для депутатов это первая ступень высшего уровня.
ЦГЯ дал Храпану шесть месяцев, чтобы улучшить языковые навыки, но при повторной проверке установил, что депутат все ещё не использует латышский язык на предусмотренном нормативным актами уровне.
Сообщается, что в течение месяца после решения о привлечении депутата к административной ответственность ЦГЯ будет обязан обратиться в суд с требованием аннулировать его мандат.
Ранее УНН сообщал, что президента Латвии научили выступать перед публикой за 7 тысяч евро.