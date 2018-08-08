У Латвії через АЧС знищать майже 16 тис. свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Через спалах африканської чуми свиней (АЧС) на латвійській фермі "Druvas Unguri" буде знищено 15,5 тис. свиней, передає УНН з посиланням на місцеве видання mixnews.lv.
За словами директора продовольчо-ветеринарної служби Маріса Балодіса, ліквідація тварин може тривати дев'ять днів.
"Обсяги дійсно великі, і нас чекає масштабна робота", - підкреслив він.
Також Балодіс зазначив, що захворювання АЧС на фермі було виявлено на ранній стадії, а самі роботи зі знищення свиней планується розпочати найближчим часом.
Нагадаємо, що масштабний спалах АЧС був зафіксований у Латвії на початку серпня.
В Україні АЧС, тим часом, теж не вщухає. Нові випадки хвороби фіксуються контролерами практично щотижня у різних регіонах країни.
На думку депутата Тригубенка, з епідемією наші профільні органи не можуть впоратися з причини відсутності професійних кадрів. Також негативно позначається і тривалий процес реформування Держпродспоживслужби.
Додамо, що за останні 5 років збитки фермерів через АЧС становили понад 170 млн грн.