В Латвии из-за АЧС будут уничтожены почти 16 тыс. свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на латвийской ферме "Druvas Unguri" будут уничтожены 15,5 тыс. свиней, передаёт УНН со ссылкой на местное издание mixnews.lv.
По словам директора продовольственно-ветеринарной службы Мариса Балодиса, ликвидация животных может продлиться девять дней.
"Размеры действительно велики, и нас ждёт большая работа", - подчеркнул он.
Также Балодис отметил, что заболевание АЧС на ферме было выявлено на ранней стадии, а сами работы по уничтожению свиней планируется начать в ближайшее время.
Напомним, что масштабная вспышка АЧС была зафиксирована в Латвии в начале августа.
В Украине АЧС, тем временем, тоже не утихает. Новые случаи болезни фиксируются контролерами практически каждую неделю в разных регионах страны.
По мнению депутата Тригубенко, с эпидемией наши профильные органы не могут справиться по причине отсутствия профессиональных кадров. Также негативно сказывается и затянувшийся процесс реформирования Госпродпотребслужбы.
Добавим, что за последние 5 лет убытки фермеров из-за АЧС составили более 170 млн грн.