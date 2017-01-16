У Л.Кучми заявили, що Україна готова сприяти огляду моста у Станиці Луганській міжнародними експертами

“... зі свого боку ми готові допустити експертів міжнародних організацій до огляду моста в Станиці Луганській для огляду з метою подальшого ремонту цього мосту”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер повідомила, що українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську наполягала на виході на лінію від 19 вересня 2014 року, включаючи Дебальцеве.

Раніше у грудні Президент України Петро Порошенко, перебуваючи у Маріуполі, дав доручення відкрити відбудовані мости у Слов’янську та Краматорську.