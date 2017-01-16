У Л.Кучмы заявили, что Украина готова содействовать осмотру моста в Станице Луганской международными экспертами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украинская сторона готова допустить экспертов международных организаций к осмотру моста в Станице Луганской с целью дальнейшего ремонта. Об этом по результатам встречи Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"...со своей стороны мы готовы допустить экспертов международных организаций к осмотру моста в Станице Луганской для осмотра с целью дальнейшего ремонта этого моста", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 января пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске настаивала на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево.
Ранее в декабре Президент Украины Петр Порошенко, находясь в Мариуполе, дал поручение открыть восстановленные мосты в Славянске и Краматорске.