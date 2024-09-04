У Київській області працює ППО через запуск крилатих ракет з Ту-95МС
Київ • УНН
У Київській області оголошено повітряну тривогу через запуск крилатих ракет з російських літаків Ту-95МС. Влада закликає громадян негайно переміщатися в укриття для безпеки, ситуація залишається небезпечною.
У Київській області працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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За словами начальник КМВА Сергія Попко, у зв'язку з пусками крилатих ракет з російських літаків Ту-95МС оголошено повітряну тривогу.
Відтак, влада закликає громадян не ігнорувати сигнали тривоги та негайно переміщатися в укриття для безпеки.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу04.09.24, 04:50 • 61704 перегляди