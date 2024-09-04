В Киевской области работает ПВО из-за запуска крылатых ракет с Ту-95МС
Киев • УНН
В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за запуска крылатых ракет с российских самолетов Ту-95МС. Власти призывают граждан немедленно перемещаться в укрытия для безопасности, ситуация остается опасной.
В Киевской области работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По словам начальника КГВА Сергея Попко, в связи с пусками крылатых ракет с российских самолетов Ту-95МС объявлена воздушная тревога.
Следовательно, власти призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и немедленно перемещаться в укрытие для безопасности.
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