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У Києві зафіксовано новий температурний рекорд 26 серпня

Київ • УНН

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26 серпня у Києві середньодобова температура досягла 26,4℃, побивши рекорд 1903 року. Це на 7,6℃ вище кліматичної норми.

26 серпня у столиці середньодобова температура повітря досягла 26,4℃., побивши рекорд для цього дня 1903 року. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 серпня у столиці середньодобова температура повітря досягла 26,4℃, що на 0,6℃ перевершила попередній рекорд для цього дня 1903 року

- йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, кліматична норма була перевищена на 7,6℃.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиїв

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