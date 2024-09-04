У Києві тимчасово зупинили рух фунікулера
Київ • УНН
"Київпастранс" повідомив про тимчасове призупинення руху фунікулера в Києві 4 вересня через відсутність напруги. Компанія вибачилася за тимчасові незручності для пасажирів.
В середу, 4 вересня, у Києві тимчасово призупинили рух фунікулера, через відключення світла. Про це попередили у "Київпастрансі", передає УНН.
Деталі
Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги. Перепрошуємо за тимчасові незручності
Киянам потрібно готуватись до складної зими у будь-якому сценарії — Харченко03.09.24, 14:43 • 37284 перегляди