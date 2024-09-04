В Киеве временно остановили движение фуникулера
Киев • УНН
«Киевпастранс» сообщил о временной приостановке движения фуникулера в Киеве 4 сентября из-за отсутствия напряжения. Компания извинилась за временные неудобства для пассажиров.
В среду, 4 сентября, в Киеве временно приостановили движение фуникулера, из-за отключения света. Об этом предупредили в «Киевпастрансе», передает УНН.
Детали
Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения. Приносим извинения за временные неудобства
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