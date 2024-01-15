У Києві трагічно загинув син колишнього голови Чернівецької ОДА

За трагічних обставин у столиці загинув син колишнього голови Чернівецької ОДА Михайла Романіва. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

У Києві за трагічних обставин загинув син колишнього голови Чернівецької ОДА, депутата Чернівецької обласної ради 3-4 скликань, нині начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області Михайла Романіва - повідомив співрозмовник УНН.

Відомо, що загиблий Михайло Романів-молодший був 1979 року народження. Подробиці щодо обставин загибелі наразі невідомі.

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік працював у структурі РНБО.