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В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 20:29  •  9967 просмотра

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Сын Михаила Романива, бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации, трагически погиб в столице. Сейчас подробности гибели неизвестны.

При трагических обстоятельствах в столице погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА Михаила Романива. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

В Киеве при трагических обстоятельствах погиб сын бывшего председателя Черновицкой ОГА, депутата Черновицкого областного совета 3-4 созывов, ныне начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области Михаила Романива 

- сообщил собеседник УНН.

Известно, что погибший Михаил Романив-младший был 1979 года рождения. Подробности относительно обстоятельств гибели пока неизвестны.

По информации местных СМИ, мужчина работал в структуре СНБО.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА

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В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА

Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Раду через несколько недель - Минобороны

Доработанный законопроект о мобилизации, который имеет целью предоставить отдых тем, кто воюет на фронте с 2022 года, и обеспечить систему замены, будет подан в Верховную Раду через несколько недель, сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Общество •   •  16413 просмотра
Новую редакцию законопроекта о мобилизации внесут на рассмотрение в Раду через несколько недель - Минобороны

В Давосе украинская делегация провела встречи с представителями государств Азии, Африки, Латинской Америки и Океании: о чем говорили

На мирных встречах в Давосе украинская делегация провела дискуссии с представителями более 50 стран и международных организаций. Переговоры были сосредоточены на имплементации украинской формулы мира, глобальной безопасности, продовольственной безопасности и двустороннем сотрудничестве.

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В Давосе украинская делегация провела встречи с представителями государств Азии, Африки, Латинской Америки и Океании: о чем говорили

Генштаб: российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях

На этой неделе на украинском фронте произошло 56 боевых столкновений, россияне активно наступали на Лиман, Авдеевку и Марьинку. Силы обороны отбили многочисленные атаки и нанесли ущерб вражеским позициям и технике.

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Генштаб: российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях

Рада в ближайшие дни будет работать без отопления - нардеп

Верховная Рада Украины будет работать без отопления из-за аварии на трубопроводе, предупредил народный депутат Ярослав Железняк.

Политика •   •  14300 просмотра
Рада в ближайшие дни будет работать без отопления - нардеп

Залужный и Браун обсудили текущую ситуацию на фронте и согласовали вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный проинформировал Председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна о ситуации на поле боя и обменялся мнениями относительно взаимного стратегического интереса. Залужный поблагодарил США за поддержку в борьбе с россией.

Война •   •  17729 просмотра
Залужный и Браун обсудили текущую ситуацию на фронте и согласовали вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес

Старшая дочь путина получает миллионы от клиники, которая лечит вагнеровцев и элитных эскортниц

Мария Воронцова, старшая дочь владимира путина, как сообщается, получила прибыль от клиники "Согаз", заработав за три года около 1 миллиарда рублей. Клиника, подконтрольная компании "Номеко", совладелицей которой является Воронцова, лечит наемников "Вагнера" и элитный эскорт.

Новости Мира •   •  13168 просмотра
Старшая дочь путина получает миллионы от клиники, которая лечит вагнеровцев и элитных эскортниц

Сухопутные войска показали как работает "кошмаромобиль" на передовой зимой

Вооруженные силы Украины и волонтеры разработали "Кошмарную машину" - маневренную, компактную реактивную систему залпового огня, приспособленную для нанесения точных ударов и поддержки пехоты. Он почти незаметен для вражеских беспилотников и может поражать непредсказуемые вражеские цели.

Война •   •  17842 просмотра
Сухопутные войска показали как работает "кошмаромобиль" на передовой зимой

Донецкая область: оккупанты попали ракетой по жилому дому в Нью-Йорке, три человека ранены, еще 5 - под завалами

Ракетный удар оккупантов по Нью-Йорку привел к тому, что три человека получили ранения, а пятеро оказались под завалами после того, как две бомбы были сброшены на трехэтажный дом.

Война •   •  18474 просмотра
Донецкая область: оккупанты попали ракетой по жилому дому в Нью-Йорке, три человека ранены, еще 5 - под завалами

Во временно оккупированной Ялте дети исполнили украинские колядки

В день Рождества в римско-католическом костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Ялте (Крым) прошел традиционный фестиваль с украинскими колядками. В мероприятии приняли участие многочисленные фольклорные коллективы со всего аннексированного Крыма.

Война •   •  17571 просмотра
Во временно оккупированной Ялте дети исполнили украинские колядки