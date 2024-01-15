В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА
Киев • УНН
Сын Михаила Романива, бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации, трагически погиб в столице. Сейчас подробности гибели неизвестны.
При трагических обстоятельствах в столице погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА Михаила Романива. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
В Киеве при трагических обстоятельствах погиб сын бывшего председателя Черновицкой ОГА, депутата Черновицкого областного совета 3-4 созывов, ныне начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области Михаила Романива
Известно, что погибший Михаил Романив-младший был 1979 года рождения. Подробности относительно обстоятельств гибели пока неизвестны.
По информации местных СМИ, мужчина работал в структуре СНБО.
В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА
Сын Михаила Романива, бывшего председателя Черновицкой областной государственной администрации, трагически погиб в столице. Сейчас подробности гибели неизвестны.
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