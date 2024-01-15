В Киеве трагически погиб сын бывшего главы Черновицкой ОГА

Донецкая область: оккупанты попали ракетой по жилому дому в Нью-Йорке, три человека ранены, еще 5 - под завалами

Ракетный удар оккупантов по Нью-Йорку привел к тому, что три человека получили ранения, а пятеро оказались под завалами после того, как две бомбы были сброшены на трехэтажный дом.