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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Київ • УНН

 • 34909 перегляди

У столиці України оголошено повітряну тривогу. КМДА закликає всіх мешканців Києва терміново пройти в укриття цивільного захисту через загрозу повітряного нападу.

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново пройти в укриття цивільного захисту. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

- йдеться у повідомленні.

На Харківщині через атаку рф дроном на авто загинув чоловік, ще один поранений через удар КАБами05.10.24, 20:06 • 20329 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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