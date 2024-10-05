У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу. КМДА закликає всіх мешканців Києва терміново пройти в укриття цивільного захисту через загрозу повітряного нападу.
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново пройти в укриття цивільного захисту. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
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