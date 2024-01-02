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У Києві після атаки рф повернули світло 250 тис. родин, в області - ще 128 тисячам

У Києві після атаки рф повернули світло 250 тис. родин, в області - ще 128 тисячам

Київ • УНН

 • 45428 перегляди

Після атаки рф ДТЕК відновила електропостачання для 378 000 сімей у Києві та області; зусилля з повернення світла для тих, хто все ще його не має, тривають.

У Києві та Київській області після ворожої атаки повернули електропостачання 378 тисячам родин, повідомили у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.

Деталі

"Енергетики ДТЕК відновили електропостачання 250 тисячам киян, які залишились без світла через ранковий обстріл. Без живлення залишається частина жителів Куренівки. Докладаємо усіх зусиль, щоб повернути світло якомога швидше. Орієнтовний термін відновлення: 17.00", - повідомили у компанії у Telegram.

У компанії також повідомили, що частково відновили електропостачання у Київській області.

"Київщина: енергетики ДТЕК повернули світло для 128 тис. родин після обстрілів. Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, наразі залишаються без світла 56 тис. родин у Вишгородському та Бучанському районах. Робимо все можливе, щоб повернути всім світло до 17.00", - вказали у ДТЕК.

Нагадаємо

Через ранкову атаку армії рф були знеструмлення у Києві та області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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