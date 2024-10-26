У Києві оголошено повітряну тривогу: працює ППО
Київ • УНН
В столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
У Києві оголошено повітряну тривогу28.09.24, 03:40 • 101421 перегляд