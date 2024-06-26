У Києві чоловік отримав підозру за запуск феєрверка
Київ • УНН
Було встановлено, що 11 червня 25-річний працівник на сміттєспалювальному заводі в Дарницькому районі Києва причетний до запуску феєрверка, і йому було оголошено підозру в хуліганстві.
У Києві розшукали чоловіка, який запустив салют у Дарницькому районі раніше цього місяця, повідомили у середу в ГУНП у столиці, пише УНН.
Деталі
За даними поліції, 11 червня, під час моніторингу соцмереж, правоохоронці виявили публікації, на яких невідомі запускали салют у Дарницькому районі столиці.
Оперативники встановили, що феєрверк запускали з території сміттєспалювального заводу, а до його запуску причетний 25-річний працівник установи. Останній пояснив правоохоронцям, що вирішив перевірити салютну установку на справність.
Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні хуліганства (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).
Доповнення
Поліція Києва нагадала про категоричну заборону використання будь-яких піротехнічних виробів у період дії воєнного стану. За вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність - до п'яти років обмеження волі.