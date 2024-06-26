В Киеве разыскали мужчину, который запустил салют в Дарницком районе ранее в этом месяце, сообщили в среду в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, 11 июня, во время мониторинга соцсетей, правоохранители обнаружили публикации, на которых неизвестные запускали салют в Дарницком районе столицы.

Оперативники установили, что фейерверк запускали с территории мусоросжигательного завода, а к его запуску причастен 25-летний сотрудник учреждения. Последний объяснил правоохранителям, что решил проверить салютную установку на исправность.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Дополнение

Полиция Киева напомнила о категорическом запрете использования любых пиротехнических изделий в период действия военного положения. За совершение указанного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет ограничения свободы.