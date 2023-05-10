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У квітні АРМА отримало понад 1,5 тис. звернень щодо розшуку активів підсанкційних осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Упродовж квітня цього року до АРМА надійшло 1923 звернення щодо виявлення та розшуку активів. З них 1534 - від Мін’юсту стосовно активів підсанкційних осіб, які надалі можуть бути стягнуті на користь держави. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН

Деталі

Окрім того, у межах кримінальних проваджень до АРМА надійшло звернень:

  • від Національної поліції – 215,
  • Cлужби безпеки України – 84,
  • органів прокуратури – 35,
  • Бюро економічної безпеки – 24,
  • Державного бюро розслідувань – 22,
  • Національного антикорупційного бюро – 5,
  • іноземних юрисдикцій та міжнародних інституцій – 4.

Протягом квітня Агентство розшукало частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю 320 млн у гривневому еквіваленті. Також виявлено 920 земельних ділянок, 328 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 325 транспортних засобів, 84 майнових прав інтелектуальної власності, 42 одиниці іншого майна (товарів) та 24 одиниці с/г техніки з комплектуючими. Всього відомство розшукало понад 1,7 тисяч одиниць майна.

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Загалом за 4 місяці 2023 року Агентство вже опрацювало майже 6 тис. звернень та запитів щодо розшуку активів як в Україні, так і за кордоном.

В АРМА нагадали, що активи, які розшукуються за запитами Мін’юсту відповідно до Закону України «Про санкції», можуть бути стягнуті на користь держави за рішенням ВАКС.

Нагадаємо

Раніше очільник АРМА Дмитро Жоравович розповів, що за час повномасштабної війни відомство у понад 2 рази збільшило темпи розшуку активів. 

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