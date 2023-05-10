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В апреле АРМА получило более 1,5 тыс. обращений по розыску активов подсанкционных лиц

В апреле АРМА получило более 1,5 тыс. обращений по розыску активов подсанкционных лиц

Киев • УНН

 • 946988 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В течение апреля этого года в АРМА поступило 1923 обращения по выявлению и розыску активов. Из них 1534 - от Минюста относительно активов подсанкционных лиц, которые в дальнейшем могут быть взысканы в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН

Детали

Кроме того, в рамках уголовных производств в АРМА поступило обращений:

  • от Национальной полиции – 215,
  • Службы безопасности Украины – 84,
  • органов прокуратуры – 35,
  • Бюро экономической безопасности – 24,
  • Государственного бюро расследований – 22,
  • Национального антикоррупционного бюро – 5,
  • иностранных юрисдикций и международных институтов – 4.

В течение апреля Агентство разыскало доли в уставных капиталах и денежные средства общей стоимостью 320 млн в гривневом эквиваленте. Также выявлено 920 земельных участков, 328 объектов жилой и нежилой недвижимости, 325 транспортных средств, 84 имущественных прав интеллектуальной собственности, 42 единицы другого имущества (товаров) и 24 единицы с/х техники с комплектующими. Всего ведомство разыскало более 1,7 тысяч единиц имущества.

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Всего за 4 месяца 2023 года Агентство уже обработало почти 6 тыс. обращений и запросов по розыску активов как в Украине, так и за рубежом.

В АРМА напомнили, что активы, которые разыскиваются по запросам Минюста в соответствии с Законом Украины «О санкциях», могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС.

Напомним

Ранее глава АРМА Дмитрий Жоравович рассказал, что за время полномасштабной войны ведомство более чем в 2 раза увеличило темпы розыска активов. 

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