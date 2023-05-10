В апреле АРМА получило более 1,5 тыс. обращений по розыску активов подсанкционных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В течение апреля этого года в АРМА поступило 1923 обращения по выявлению и розыску активов. Из них 1534 - от Минюста относительно активов подсанкционных лиц, которые в дальнейшем могут быть взысканы в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
Детали
Кроме того, в рамках уголовных производств в АРМА поступило обращений:
-
- от Национальной полиции – 215,
-
- Службы безопасности Украины – 84,
-
- органов прокуратуры – 35,
-
- Бюро экономической безопасности – 24,
-
- Государственного бюро расследований – 22,
-
- Национального антикоррупционного бюро – 5,
-
- иностранных юрисдикций и международных институтов – 4.
-
В течение апреля Агентство разыскало доли в уставных капиталах и денежные средства общей стоимостью 320 млн в гривневом эквиваленте. Также выявлено 920 земельных участков, 328 объектов жилой и нежилой недвижимости, 325 транспортных средств, 84 имущественных прав интеллектуальной собственности, 42 единицы другого имущества (товаров) и 24 единицы с/х техники с комплектующими. Всего ведомство разыскало более 1,7 тысяч единиц имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Розыск АРМА активов россиян мешает им финансировать войну в Украине - эксперт
Всего за 4 месяца 2023 года Агентство уже обработало почти 6 тыс. обращений и запросов по розыску активов как в Украине, так и за рубежом.
В АРМА напомнили, что активы, которые разыскиваются по запросам Минюста в соответствии с Законом Украины «О санкциях», могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС.
Напомним
Ранее глава АРМА Дмитрий Жоравович рассказал, что за время полномасштабной войны ведомство более чем в 2 раза увеличило темпы розыска активов.