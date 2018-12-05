У квартирі під сміттям знайдено труп жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Поліція виявила у Києві труп літньої жінки посеред квартири, захаращеної сміттям. Про це УНН повідомили у прес-службі Голосіївського управління поліції ГУ НП у Києві.
"Вчора, орієнтовно о 21 годині, до Голосіївського УП надійшло повідомлення від сина про смерть матері. На місце подій прибула слідчо-оперативна група, патрульні. Також були працівники ДСНС у зв’язку з тим, що квартира була захаращена (сміттям – ред.)", - повідомили у прес-службі.
Як зазначили у прес-службі, на те, щоб розібрати сміття та дістатися до місця, де лежало тіло жінки, рятувальники витратили майже дві години.
Інцидент стався на проспекті Лобановського. Мертва жінка була 1935 року народження. Її виявили без ознак насильницької смерті.
Нагадаємо, у Миколаївській області на полі знайшли мумію.