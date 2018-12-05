В квартире под мусором найден труп женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Полиция обнаружила в Киеве труп пожилой женщины посреди квартиры, загроможденной мусором. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Голосеевского управления полиции ГУ НП в Киеве.
"Вчера, ориентировочно в 21 час, в Голосеевское УП поступило сообщение от сына о смерти матери. На место событий прибыла следственно-оперативная группа, патрульные. Также были сотрудники ГСЧС в связи с тем, что квартира была загромождена (мусором - ред.)", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, на то, чтобы разобрать мусор и добраться до места, где лежало тело женщины, спасатели потратили почти два часа.
Инцидент произошел на проспекте Лобановского. Мертвая женщина была 1935 года рождения. Ее обнаружили без признаков насильственной смерти.
Напомним, в Николаевской области на поле нашли мумию.