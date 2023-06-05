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У курській області нібито збили дрон “Азову”

Київ • УНН

 • 314752 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. У курській області рф заявляють про нібито збиття БПЛА у суджанському районі. Місцева влада каже, що безпілотник начебто належав бригаді "Азов" Національної гвардії України, пише УНН з посиланням на заяву російського губернатора регіону романа старовойта в Telegram.

У курській області нібито збили дрон “Азову”

Деталі 

Як зазначає чиновник, безпілотник “збили” у суджі, на заході курської області.

"Судячи з розмальовки, належав батальйону "Азов". Дякую за службу прикордонників та армійців", - написав старовойта.

До свого повідомлення губернатор додав фото дрона. На кадрі видно фрагменти невідомого безпілотника з нанесеним на хвостовик та крила зображенням, що нагадує емблему "азовців".

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