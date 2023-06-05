В курской области якобы сбили дрон "Азова"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В курской области рф заявляют о якобы сбитом БПЛА в суджанском районе. Местные власти говорят, что беспилотник якобы принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины, пишет УНН со ссылкой на заявление российского губернатора региона романа старовойта в Telegram.
Детали
Как отмечает чиновник, беспилотник “сбили” в судже, на западе курской области.
"Судя по раскраске, принадлежал батальону "Азов". Спасибо за службу пограничников и армейцев", - написал старовойта.
К своему сообщению губернатор добавил фото дрона. На кадре видны фрагменты неизвестного беспилотника с нанесенным на хвостовик и крылья изображением, напоминающим эмблему "азовцев".
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