У курортній Затоці розстріляли подружжя, ймовірного вбивцю затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У курортній Затоці, що на Одещині, затримали підозрюваного у подвійному вбивстві сімейної пари. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області, передає УНН.
"20 липня 2020 року підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, озброївшись власною рушницею, з метою повернення коштів, які 5 років тому він надав у борг, прибув за місцем мешкання своїх близьких приятелів. Покликавши подружжя до вхідних воріт приватного будинку, чоловік здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого одразу залишив місце злочину. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілі загинули на місці", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали стрільця і вилучили у нього знаряддя вбивства – гладкоствольну рушницю. Затриманому повідомлено про підозру у подвійному вбивстві за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Запоріжжі вбили та обікрали 92-річного чоловіка.