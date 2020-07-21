В курортной Затоке расстреляли супружескую пару, предполагаемого убийцу задержали

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101791 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111077 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115950 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148777 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116017 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140512 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104005 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102799 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105069 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102278 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В курортной Затоке расстреляли супружескую пару, предполагаемого убийцу задержали

В курортной Затоке расстреляли супружескую пару, предполагаемого убийцу задержали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. В курортной Затоке, что в Одесской области задержали подозреваемого в двойном убийстве семейной пары. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.

"20 июля 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись собственной ружьем, с целью возврата средств, которые 5 лет назад он предоставил в долг, прибыл по месту жительства своих близких друзей. Позвав супругов к входным воротам частного дома, мужчина совершил несколько выстрелов в их сторону, после чего сразу покинул место преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали стрелка и изъяли у него орудие убийства - гладкоствольное ружье. Задержанному сообщено о подозрении в двойном убийстве по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщалось в УНН, в Запорожье убили и ограбили 92-летнего мужчину.

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