В курортной Затоке расстреляли супружескую пару, предполагаемого убийцу задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В курортной Затоке, что в Одесской области задержали подозреваемого в двойном убийстве семейной пары. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.
"20 июля 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись собственной ружьем, с целью возврата средств, которые 5 лет назад он предоставил в долг, прибыл по месту жительства своих близких друзей. Позвав супругов к входным воротам частного дома, мужчина совершил несколько выстрелов в их сторону, после чего сразу покинул место преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали стрелка и изъяли у него орудие убийства - гладкоствольное ружье. Задержанному сообщено о подозрении в двойном убийстве по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщалось в УНН, в Запорожье убили и ограбили 92-летнего мужчину.