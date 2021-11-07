У курортній Кирилівці п'яний чоловік зарізав чемпіона з джиу-джитсу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Кирилівці Запорізької області у ніч з 5 на 6 листопада вбили 26-річного хлопця, чемпіона з джиу-джитсу. Його вдарив ножем у серце п'яний чоловік. Про це розповів його батько Олег Балабатько на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
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“5 числа загинув мій єдиний син. Його просто взяли і зарізали, просто так ножем в серце. Він помирав не відразу, довго на руках у поліцейського. Післязавтра у Кирилівці ми будемо його ховати", - сказав Балабатько.
Деталі
Загиблого звали Микола, він був сином місцевого підприємця і власника готелю "Перлина прибою" Олега Балабатька.
Балабатько додав, що на нього напав п'яний виходець з Луганська, якому не сподобалася українська мова Миколи.
УНН намагається отримати коментар поліції.
Доповнення
У Запорізькому ресторані "Аристократ" між чотирма чоловіками виник конфлікт, що завершився вбивством молодого хлопця. Потерпілий отримав ножові поранення тулуба, від яких помер на місці, ще один чоловік був госпіталізований з ножовим пораненням.