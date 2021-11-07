У курортній Кирилівці п'яний чоловік зарізав чемпіона з джиу-джитсу

Цитата

“5 числа загинув мій єдиний син. Його просто взяли і зарізали, просто так ножем в серце. Він помирав не відразу, довго на руках у поліцейського. Післязавтра у Кирилівці ми будемо його ховати", - сказав Балабатько.

Деталі

Загиблого звали Микола, він був сином місцевого підприємця і власника готелю "Перлина прибою" Олега Балабатька.

Балабатько додав, що на нього напав п'яний виходець з Луганська, якому не сподобалася українська мова Миколи.

УНН намагається отримати коментар поліції.

Доповнення

У Запорізькому ресторані "Аристократ" між чотирма чоловіками виник конфлікт, що завершився вбивством молодого хлопця. Потерпілий отримав ножові поранення тулуба, від яких помер на місці, ще один чоловік був госпіталізований з ножовим пораненням.