В курортной Кирилловке пьяный мужчина зарезал чемпиона по джиу-джитсу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Кирилловке Запорожской области в ночь с 5 на 6 ноября убили 26-летнего парня, чемпиона по джиу-джитсу. Его ударил ножом в сердце пьяный мужчина. Об этом рассказал его отец Олег Балабатько на своей странице Facebook, передает УНН.
Цитата
“5 числа погиб мой единственный сын... Его просто взяли и зарезали, просто так ножом в сердце. Он умирал не сразу, долго на руках у полицейского. Послезавтра в Кирилловке мы будем его хоронить”, — сказал Балабатько.
Детали
Погибшего звали Николай, он был сыном местного предпринимателя и владельца отеля “Жемчужина прибоя” Олега Балабатько.
Балабатько добавил, что на него напал пьяный выходец из Луганска, которому не понравилась украинская речь Николая.
УНН пытаться получить комментарий полиции.
Дополнение
В запорожском ресторане “Аристократ” между четырьмя мужчинами возник конфликт, завершившийся убийством молодого парня. Пострадавший получил ножевые ранения туловища, от которых скончался на месте, еще один мужчина был госпитализирован с ножевым ранением.