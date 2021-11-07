В курортной Кирилловке пьяный мужчина зарезал чемпиона по джиу-джитсу

Цитата

“5 числа погиб мой единственный сын... Его просто взяли и зарезали, просто так ножом в сердце. Он умирал не сразу, долго на руках у полицейского. Послезавтра в Кирилловке мы будем его хоронить”, — сказал Балабатько.

Детали

Погибшего звали Николай, он был сыном местного предпринимателя и владельца отеля “Жемчужина прибоя” Олега Балабатько.

Балабатько добавил, что на него напал пьяный выходец из Луганска, которому не понравилась украинская речь Николая.

УНН пытаться получить комментарий полиции.

Дополнение

В запорожском ресторане “Аристократ” между четырьмя мужчинами возник конфликт, завершившийся убийством молодого парня. Пострадавший получил ножевые ранения туловища, от которых скончался на месте, еще один мужчина был госпитализирован с ножевым ранением.