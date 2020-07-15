У КСУ оприлюднили рішення щодо закону про іпотеку: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Конституційний Суд України визнав конституційними положення частини першої статті 23 закону „Про іпотеку“. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
“Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі за конституційною скаргою Дерменжи Андрія Вікторовича, яким визнав положення частини першої статті 23 Закону України „Про іпотеку“ від 5 червня 2003 року № 898‒IV (далі — Закон) такими, що відповідають Конституції України. У своєму клопотанні Дерменжи А. В. оспорював положення частин першої, другої статті 23 Закону, які визначають наслідки переходу права власності на предмет іпотеки до третьої особи”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що автор клопотання зазначав, що внаслідок застосування судами України оспорюваних положень Закону було порушено “його право володіти та розпоряджуватися своєю власністю, у тому числі і право на отримання попереднього і повного відшкодування при примусовому відчуженні”.
“Вирішуючи порушені в конституційній скарзі питання, Конституційний Суд України виходив, зокрема із того, що іпотека є специфічним видом забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні та користуванні його власника, який обмежений у правомочності самостійно розпоряджатися предметом іпотеки. Тобто іпотека обмежує такий елемент права власності, як право розпорядження нерухомим майном, яке є предметом іпотечного договору”, — зазначається в повідомленні.
Крім того, Дерменжи А. порушував перед Конституційним Судом питання про відповідність положень частини другої статті 23 Закону положенням частин першої, другої, четвертої, п’ятої статті 41 Конституції України, проте не навів належного обґрунтування тверджень щодо їх неконституційності.
“Тому Конституційний Суд України вирішив закрити конституційне провадження у справі щодо конституційності положень частини другої статті 23 Закону на підставі пункту 4 статті 62 Закону України „Про Конституційний Суд України“ — неприйнятність конституційної скарги”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент пообіцяв “дотиснути” державні банки щодо іпотеки під 10%.