У Кривому Розі уже 8 постраждалих від атаки рф
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф у Кривому Розі постраждало 8 осіб, двоє госпіталізовані. Пошкоджено гаражний кооператив, 12 автомобілів та вибито вікна в готелі.
Внаслідок атаки російських військ у Кривому Розі у Дніпропетровській області постраждало 8 осіб, двоє госпіталізовані, вибито вікна в готелі, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Уже 8 постраждалих у Кривому Розі. Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно. У місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто. Вибиті вікна у готелі
На місці, з його слів, працюють всі служби.
У Кривому Розі завершили пошукові роботи: 4 загиблих, 5 поранених28.08.24, 06:42 • 24861 перегляд