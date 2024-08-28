В Кривом Роге уже 8 пострадавших от атаки рф

В результате атаки российских войск в Кривом Роге в Днепропетровской области пострадали 8 человек, двое госпитализированы, выбиты окна в гостинице, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Уже 8 пострадавших в Кривом Роге. Среди пострадавших также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. А еще 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно. В городе изуродован гаражный кооператив, 12 авто. Выбиты окна в гостинице - написал Лысак в Telegram.

На месте, по его словам, работают все службы.

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