В Кривом Роге уже 8 пострадавших от атаки рф
Киев • УНН
В результате атаки РФ в Кривом Роге пострадали 8 человек, двое госпитализированы. Поврежден гаражный кооператив, 12 автомобилей и выбиты окна в гостинице.
В результате атаки российских войск в Кривом Роге в Днепропетровской области пострадали 8 человек, двое госпитализированы, выбиты окна в гостинице, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Уже 8 пострадавших в Кривом Роге. Среди пострадавших также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. А еще 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно. В городе изуродован гаражный кооператив, 12 авто. Выбиты окна в гостинице
На месте, по его словам, работают все службы.
В Кривом Роге завершили поисковые работы: 4 погибших, 5 раненых28 августа 2024, 03:42 • 22107 просмотров