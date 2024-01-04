У Кривому Розі пролунав вибух
Київ • УНН
Вибух пролунав у Кривому Розі після повідомлення про ракету, що летіла в бік міста; повітряна тривога була оголошена о 21:02.
У Кривому Розі чутно звуки вибуху. Про це із посиланням на дані своїх кореспондентів повідомляє Суспільне, передає УНН.
Деталі
Раніше у Повітряних силах повідомили про рух ракети у напрямку міста. О 21:02 в області оголосили повітряну тривогу.
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