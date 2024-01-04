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У Кривому Розі пролунав вибух

У Кривому Розі пролунав вибух

Київ • УНН

 • 29856 перегляди

Вибух пролунав у Кривому Розі після повідомлення про ракету, що летіла в бік міста; повітряна тривога була оголошена о 21:02.

У Кривому Розі чутно звуки вибуху. Про це із посиланням на дані своїх кореспондентів повідомляє Суспільне, передає УНН.

Деталі

Раніше у Повітряних силах повідомили про рух ракети у напрямку міста. О 21:02 в області оголосили повітряну тривогу.

Атака дронів: в окупованому Криму лунають вибухи04.01.24, 20:04 • 30859 переглядiв

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що 4 січня російські загарбники завдали ракетних ударів по Кропивницькому. Через що травм зазнали щонайменше 7 енергетиків, ще один загинув.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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