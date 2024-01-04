У Кривому Розі пролунав вибух

У Кривому Розі чутно звуки вибуху. Про це із посиланням на дані своїх кореспондентів повідомляє Суспільне, передає УНН.

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Раніше у Повітряних силах повідомили про рух ракети у напрямку міста. О 21:02 в області оголосили повітряну тривогу.

Атака дронів: в окупованому Криму лунають вибухи

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що 4 січня російські загарбники завдали ракетних ударів по Кропивницькому. Через що травм зазнали щонайменше 7 енергетиків, ще один загинув.

Ворожа ракетна атака на Кропивницький: Міненерго повідомляє, що пошкоджено енергетичний об'єкт