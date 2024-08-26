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24 березня, 11:21 • 142187 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 40421 перегляди

У Кривому Розі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Мешканців закликають залишатися в укриттях і чекати на офіційні повідомлення, деталі події уточнюються.

У Кривому Розі було чутно звуки вибухів, про що повідомляють кореспонденти Суспільного. Деталі події наразі уточнюються, передає УНН

Деталі

Мешканців закликають залишатися в укриттях і чекати на офіційні повідомлення.

Вибухи на Сумщині: окупанти завдали авіаудару, є загиблі та поранені - ОВА25.08.24, 19:50 • 33991 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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