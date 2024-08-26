У Кривому Розі пролунали вибухи
Київ • УНН
У Кривому Розі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Мешканців закликають залишатися в укриттях і чекати на офіційні повідомлення, деталі події уточнюються.
У Кривому Розі було чутно звуки вибухів, про що повідомляють кореспонденти Суспільного. Деталі події наразі уточнюються, передає УНН.
Деталі
Мешканців закликають залишатися в укриттях і чекати на офіційні повідомлення.
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